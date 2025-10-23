Marco Salvaderi chi sono il fidanzato di Maria Sole Pollio e l’ex Dusan Vlahovic

Marco Salvaderi è il fidanzato di Maria Sole Pollio. Marco, noto batterista e membro del collettivo musicale Room9, ha incontrato Maria Sole durante uno di quei festival musicali dove lui era ospite e lei conduttrice. Nonostante la loro riservatezza, la loro storia d’amore è ormai ufficiale, anche se entrambi preferiscono mantenere la loro vita privata lontana dal gossip. Marco è un componente di un trio musicale italo-svizzero e ha un passato anche negli ICON808, oltre a occuparsi di mixaggio e masterizzazione di tracce. La coppia, che si mostra raramente sui social, ha scelto di vivere la propria relazione in modo intimo, lontano dalla luce dei riflettori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

