Marco Mittica | Con la Lapa porto il teatro nei borghi della Calabria

Con uno spettacolo itinerante, a bordo di un’ Ape Piaggio, l’attore calabrese fa arrivare le emozioni e i sentimenti del teatro negli anfratti più impervi della sua regione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marco Mittica: «Con la Lapa porto il teatro nei borghi della Calabria»

Scopri altri approfondimenti

Tele Montestella ODV. . Monologo di Marco Mittica su Celestino Placanica (Monasterace 9 Ottobre 2025) - facebook.com Vai su Facebook

Marco Mittica: «Con la Lapa porto il teatro nei borghi della Calabria» - Con uno spettacolo itinerante, a bordo di un’ Ape Piaggio, l’attore calabrese fa arrivare le emozioni e i sentimenti del teatro negli anfratti più impervi della sua regione ... Scrive vanityfair.it

Marco Carta ricoverato in ospedale, concerto a Porto Torres annullato - Marco Carta è stato ricoverato d’urgenza a Milano e il live di Porto Torres del 3 agosto è stato cancellato per “cause inderogabili”. Da tg24.sky.it