Marco Mittica | Con la Lapa porto il teatro nei borghi della Calabria

Vanityfair.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con uno spettacolo itinerante, a bordo di un’ Ape Piaggio, l’attore calabrese fa arrivare le emozioni e i sentimenti del teatro negli anfratti più impervi della sua regione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

