Marco Columbro riabbraccia Lorella Cuccarini a This is me poi la stoccata | Più che affiatati io ero affaticato

Una vera reunion storica quella di ieri sera a This is me. Nel programma di Silvia Toffanin si sono incontrati Lorella Cuccarini e Marco Columbro, che insieme hanno scritto le pagine più memorabili della tv italiana, da Buona Domenica a Paperissima. Il siparietto tra il conduttore e l'ex collega: "Mi hai massacrato dalla prima puntata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lorella Cuccarini e Marco Columbro: la reunion che stavamo aspettando #ThisIsMe - facebook.com Vai su Facebook

Marco Columbro riabbraccia Lorella Cuccarini in tv, il rapporto con la conduttrice dopo la malattia - Si sono riabbracciati in tv Marco Columbro e Lorella Cuccarini, nel corso della trasmissione “This is me”: le parole del conduttore dopo la malattia ... Come scrive virgilio.it

REUNION Lorella Cuccarini e Marco Columbro: la reunion a “This Is Me” - Lorella Cuccarini ha ripercorso quarant’anni di carriera tra sketch, aneddoti e momenti toccanti, insieme a grandi ospiti ... Si legge su statoquotidiano.it

"This is me", la réunion tra Lorella Cuccarini e Marco Columbro - "Cara Lorella, ti abbiamo portato un amico che è anche una vittima " dicono scherzando i due conduttori di "Striscia" annunciando Marco Columbro. Come scrive msn.com