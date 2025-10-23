Marco Columbro riabbraccia Lorella Cuccarini a This is me | Più che affiatati ero affaticato dallo starle dietro

Una vera reunion storica quella di ieri sera a This is me. Nel programma di Silvia Toffanin si sono incontrati Lorella Cuccarini e Marco Columbro, che insieme hanno scritto le pagine più memorabili della tv italiana, da Buona Domenica a Paperissima. Il siparietto tra il conduttore e l'ex collega: "Mi hai massacrato dalla prima puntata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

