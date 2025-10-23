Marcia su Roma la questura cambia l' orario della manifestazione di Forza Nuova Questione di ordine pubblico

Cambiano gli orari della celebrazione di Forza Nuova del 103esimo anniversario della Marcia su Roma, a Predappio. Il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, d’intesa con il prefetto Rinaldo Argentieri, ha prescritto ai promotori della manifestazione preavvisata da Forza Nuova di svolgere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

