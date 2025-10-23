Marcia su Roma la questura cambia l' orario della manifestazione di Forza Nuova Questione di ordine pubblico

Cambiano gli orari della celebrazione di Forza Nuova del 103esimo anniversario della Marcia su Roma, a Predappio. Il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, d’intesa con il prefetto Rinaldo Argentieri, ha prescritto ai promotori della manifestazione preavvisata da Forza Nuova di svolgere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altre letture consigliate

la Repubblica. . A Predappio, il 26 ottobre, il tradizionale corteo per celebrare la marcia su Roma - ovvero l’inizio del fascismo - sarà all’insegna di una novità: il ritorno del saluto romano (più tecnicamente detto nazifascista). Sdoganato dalla Cassazione con l - facebook.com Vai su Facebook

Domenica a Predappio per celebrare la marcia su Roma tornano il saluto romano e Forza Nuova. Italia 2025. Il mio pezzo su @repubblica - X Vai su X

Marcia su Roma, a Predappio le manifestazioni saranno due distinte. “Ragioni di sicurezza” - Questura e prefettura hanno ritenuto opportuno separare i due cortei: quello di Forza Nuova al pomeriggio, al mattino invece l’altro dei volontari che si occupano della sorveglianza alla cripta durant ... Secondo msn.com

Predappio, cambio di orario per la manifestazione di Forza Nuova per motivi di ordine pubblico - La Polizia di Stato ha deciso di spostare dalle 10 alle 15 la manifestazione annunciata da Forza Nuova per domenica in occasione ... Scrive corriereromagna.it

A Predappio due cortei per l'anniversario della Marcia su Roma: la famiglia Mussolini si dissocia da Forza Nuova - Nostalgici e neofascisti sfileranno domenica 26 ottobre come ogni anno a Predappio ma ci saranno due manifestazioni distinte dopo l'annuncio di Forza Nuova che vuole sdoganare i saluti romani dopo le ... Segnala corrieredibologna.corriere.it