Marcia su Roma la questura cambia l' orario della manifestazione di Forza Nuova Questione di ordine pubblico

Forlitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiano gli orari della celebrazione di Forza Nuova del 103esimo anniversario della Marcia su Roma, a Predappio. Il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, d’intesa con il prefetto Rinaldo Argentieri, ha prescritto ai promotori della manifestazione preavvisata da Forza Nuova di svolgere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

