Marcia su Roma arriva Forza Nuova | Si potrà fare il saluto romano Ma la famiglia Mussolini frena

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì, 23 ottobre 2025 –  In occasione del 103° anniversario della Marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922, è stata organizzata domenica prossima a Predappio una commemorazione, con un corteo alle 10.30 da piazza Sant’Antonio al cimitero della frazione di San Cassiano, dove è sepolto Benito Mussolini. Stavolta però, non c’è un organizzatore ma due, come risulta dalle richieste presentate alla questura di Forlì-Cesena: c’è la domanda di Angela Di Marcello, coordinatrice dei volontari che sorvegliano tutto l’anno la cripta e collaboratrice delle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria. Ma ne è arrivata anche un’altra dalla segretaria nazionale di Forza Nuova, attraverso l’avvocato forlivese Francesco Minutillo, incaricato ufficialmente da Roberto Fiore, fondatore e segretario nazionale del movimento Forza Nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marcia su Roma, arriva Forza Nuova: “Si potrà fare il saluto romano”. Ma la famiglia Mussolini frena

