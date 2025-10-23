Marcia su Roma arriva Forza Nuova | Si potrà fare il saluto romano Ma la famiglia Mussolini frena

Forlì, 23 ottobre 2025 – In occasione del 103° anniversario della Marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922, è stata organizzata domenica prossima a Predappio una commemorazione, con un corteo alle 10.30 da piazza Sant’Antonio al cimitero della frazione di San Cassiano, dove è sepolto Benito Mussolini. Stavolta però, non c’è un organizzatore ma due, come risulta dalle richieste presentate alla questura di Forlì-Cesena: c’è la domanda di Angela Di Marcello, coordinatrice dei volontari che sorvegliano tutto l’anno la cripta e collaboratrice delle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria. Ma ne è arrivata anche un’altra dalla segretaria nazionale di Forza Nuova, attraverso l’avvocato forlivese Francesco Minutillo, incaricato ufficialmente da Roberto Fiore, fondatore e segretario nazionale del movimento Forza Nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

