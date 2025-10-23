Marcia su Roma a Predappio le manifestazioni saranno due distinte
Forlì, 23 ottobre 2025 - In vista delle manifestazioni preavvisate per domenica 26 ottobre a Predappio, in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma, il Questore di Forlì-Cesena, d’intesa con il Prefetto, ha imposto ai promotori di Forza Nuova l’obbligo di svolgere l’iniziativa nel pomeriggio (ore 15-17) anziché nella mattina (ore 10-12). La misura – motivata dall’esigenza di evitare sovrapposizioni tra manifestazioni contemporanee e di garantire il mantenimento dell’ordine pubblico – mira a "netta separazione temporale” tra le due iniziative previste, una organizzata dai volontari che durante il corso dell'anno si occupano della sorveglianza la cripta, e l'altra da Forza Nuova, che ha già espresso la volontà di reintrodurre l'uso del saluto romano, da diversi anni accantonato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
