Marchisio individua i difetti della Juve vista a Madrid | C’è stata questa mancanza Anche Vlahovic dovrebbe… Su cosa si è soffermato l’ex bianconero!

Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha parlato così a Prime Video dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Real Madrid in Champions. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, una prestazione incoraggiante ma che evidenzia ancora i limiti tecnici della squadra. L’analisi di Claudio Marchisio dopo Real Madrid-Juventus (1-0) è lucida e va dritta al punto: la Signora ha lottato, ma è mancata la qualità negli ultimi metri. “Mancanza di qualità e visione di gioco”. Intervenuto a Prime Video, l’ex centrocampista bianconero e della Nazionale ha sottolineato come, nonostante il coraggio mostrato al Bernabéu, la squadra abbia faticato a concretizzare le occasioni create. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marchisio individua i difetti della Juve vista a Madrid: «C’è stata questa mancanza. Anche Vlahovic dovrebbe…». Su cosa si è soffermato l’ex bianconero!

