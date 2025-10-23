Marcello Dell’Utri la sentenza della Cassazione Vittorio Mangano e il cancro | Fango da trent’anni
Marcello Dell’Utri ha appreso della sentenza della Cassazione «dal Foglio ». E oggi su Il Giornale dice di aver vinto «tre a zero. Tribunale, corte d’appello e ora Cassazione. Non ci sono rapporti fra il sottoscritto e Berlusconi e Cosa nostra ». Dice che la storia va avanti da una trentina di anni, ovvero dal 1994: «Subito dopo le elezioni, quelle della discesa in campo del Cavaliere, mi ero messo in testa di creare un partito strutturato e organizzato come un’azienda. In realtà avevo in mente il vecchio Pci, la scuola delle Frattocchie, lo studio della storia e della Costituzione, la classe dirigente ben preparata. 🔗 Leggi su Open.online
Marcello Dell’Utri, la sentenza della Cassazione, Vittorio Mangano e il cancro: «Fango da trent’anni» - Come si può pensare che io possa aver messo o fatto mettere bombe che hanno provocato stragi? Lo riporta msn.com
Cassazione: nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra, stop definitivo alle misure di prevenzione - La Suprema Corte conferma che non ci sono prove di legami mafiosi nelle imprese di Berlusconi né pagamenti a Dell'Utri per garantirne il silenzio ... Secondo fanpage.it
“Non è provato il riciclaggio di denaro mafioso nelle imprese di Berlusconi”. La Cassazione conferma e la destra esulta. Ma questo elemento era già emerso in altre sentenze - La Suprema Corte respinge il ricorso sulla confisca dei beni di Dell'Utri. Da ilfattoquotidiano.it