Marcello Dell’Utri la sentenza della Cassazione Vittorio Mangano e il cancro | Fango da trent’anni

Marcello Dell'Utri ha appreso della sentenza della Cassazione «dal Foglio ». E oggi su Il Giornale dice di aver vinto «tre a zero. Tribunale, corte d'appello e ora Cassazione. Non ci sono rapporti fra il sottoscritto e Berlusconi e Cosa nostra ». Dice che la storia va avanti da una trentina di anni, ovvero dal 1994: «Subito dopo le elezioni, quelle della discesa in campo del Cavaliere, mi ero messo in testa di creare un partito strutturato e organizzato come un'azienda. In realtà avevo in mente il vecchio Pci, la scuola delle Frattocchie, lo studio della storia e della Costituzione, la classe dirigente ben preparata.