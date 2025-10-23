Maracanà in vendita | lo stato brasiliano indebitato considera troppo onerosa la manutenzione dello stadio

“C’è anche il complesso sportivo dello stadio Maracanà di Rio de Janeiro tra gli immobili che il governo dello stato brasiliano intende vendere per fare cassa e abbattere parte del debito con nei confronti dell’amministrazione federale”, scrive Ansa. Lo stato di Rio de Janeiro sta affrontando una grave crisi economica a causa di un alto debito verso il governo federale. Per ridurre le spese e ottenere risorse, le autorità locali valutano la vendita di immobili pubblici costosi o poco usati. L’obiettivo è liberare fondi per pagare interessi e migliorare la gestione delle strutture statali. Il debito pubblico del Brasile è molto elevato, arrivando a oltre 9. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

