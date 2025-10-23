Manutenzione e taratura tutor | sopraelevata chiusa per due notti

Sopraelevata chiusa per due notti consecutive a Genova per l’esecuzione di operazioni di taratura di sincronismo degli apparati di campo del sistema di rilevamento della velocità.Dalle ore 22 di giovedì 23 ottobre alle ore 6 di venerdì 24 ottobre sarà chiusa in direzione levante. Nella stessa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sopraelevata, due notti di chiusure per la taratura del tutor: le modifiche alla viabilità - La circolazione veicolare sulla strada sopraelevata Aldo Moro e sulle sue rampe di collegamento sarà temporaneamente interrotta per due notti consecutive a causa di interventi di manutenzione ... Da genova24.it

