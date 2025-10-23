Manuela Arcuri tradita dal marito? Matrimonio finito | lei pubblica un post sul tradimento
Negli ultimi giorni, il mondo del gossip si è infiammato attorno al nome di Manuela Arcuri. Dopo anni di amore con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con cui è convolata a nozze nel 2022 e da cui ha avuto un figlio, Mattia, oggi di dieci anni, si parla con insistenza di una possibile rottura definitiva. Manuela Arcuri, il suo matrimonio è naufragato? Il gossip. Secondo quanto rivelato da Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, durante un collegamento con La Volta Buona del 22 ottobre, la relazione tra l’attrice e il marito sarebbe arrivata al capolinea. Biavardi ha dichiarato: « Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco », aggiungendo che la loro storia, iniziata nel 2010 e durata più di quindici anni, si sarebbe ormai conclusa. 🔗 Leggi su Donnapop.it
