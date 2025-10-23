Manuela Arcuri ha lasciato il marito dopo 15 anni? Chi ti ama non ti tradisce

Amore al capolinea per Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco? A giudicare dagli indizi social sembrerebbe di sì. . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Manuela Arcuri ha lasciato il marito dopo 15 anni? “Chi ti ama non ti tradisce”

Manuela Arcuri ha rotto il silenzio Lo ha fatto con questo video pubblicato su Instagram - facebook.com Vai su Facebook

C'erano alcuni indizi sui social di Manuela Arcuri sul divorzio da Giovanni Di Francesco: "Chi ti ama, non tradisce" - X Vai su X

Manuela Arcuri conferma i tradimenti del marito: "È un momento duro, ma sarò forte. Ho preso un cagnolino che mi dà amore" - L'attrice romana torna a parlare della fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: "Barù, il mio cagnolino, è una cosa bella in questo momento" ... Da today.it

Manuela Arcuri lascia il marito, le prime parole dopo la separazione - Manuela Arcuri lascia il marito, la conferma del difficile periodo è arrivata dalla stessa attrice che ha condiviso le prime parole dopo la rottura. Secondo libero.it

Manuela Arcuri si separa dal marito dopo tre anni di matrimonio: i retroscena sulle cause della rottura - Manuela Arcuri ha preso la decisione di porre fine al matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco dopo tre anni di matrimonio. Lo riporta isaechia.it