Manuela Arcuri ha lasciato il marito dopo 15 anni? Chi ti ama non ti tradisce
Amore al capolinea per Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco? A giudicare dagli indizi social sembrerebbe di sì.
Manuela Arcuri conferma i tradimenti del marito: "È un momento duro, ma sarò forte. Ho preso un cagnolino che mi dà amore" - L'attrice romana torna a parlare della fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: "Barù, il mio cagnolino, è una cosa bella in questo momento"
Manuela Arcuri lascia il marito, la conferma del difficile periodo è arrivata dalla stessa attrice che ha condiviso le prime parole dopo la rottura.
Manuela Arcuri ha preso la decisione di porre fine al matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco dopo tre anni di matrimonio.