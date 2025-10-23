Manuela Arcuri, fine di un amore: l’attrice si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco. Dopo anni di amore, complicità e una famiglia costruita lontano dai riflettori, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno deciso di dirsi addio. La notizia della separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan dell’attrice, che da tempo la consideravano una delle poche star italiane riuscite a mantenere un equilibrio tra carriera e vita privata. Leggi anche Grande Fratello: un concorrente ha una frequentazione fuori? Spunta un retroscena Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si erano conosciuti nel 2010, in un momento in cui lei era al culmine del successo televisivo e lui, imprenditore romano, preferiva tenersi ben lontano dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Manuela Arcuri e il divorzio: l’ultima indiscrezione