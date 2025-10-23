Manovra Tajani tuona sugli affitti brevi | Decide la politica non il Mef

"Non credo sia giusto colpire ancora una volta la casa", ha rimarcato Tajani, annunciando che il partito ha intenzione di agire anche contro l'articolo 18 relativo ai dividendi: "Questa norma va cancellata e bisogna lasciare la situazione attuale. Noi voteremo contro in Parlamento, presenteremo un emendamento soppressivo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manovra, Tajani tuona sugli affitti brevi: “Decide la politica non il Mef”

