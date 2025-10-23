Manovra Tajani gela Salvini | Si occupi dei 50 milioni di tagli alla metro C di Roma

Ildifforme.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è solo la Metro C di Roma ad essere stata colpita dai definanziamenti per il 2026. Nel testo della Legge di Bilancio sono previsti anche 15 milioni di euro di tagli per la linea M4 della metro di Milano. Inoltre, saranno ridotti sempre di 15 milioni di euro i finanziamenti per estendere la rete del trasporto rapido di massa tra Afragola e la metropolitana di Napoli e la fornitura di treni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra tajani gela salvini si occupi dei 50 milioni di tagli alla metro c di roma

© Ildifforme.it - Manovra, Tajani gela Salvini: “Si occupi dei 50 milioni di tagli alla metro C di Roma”

Altre letture consigliate

manovra tajani gela salviniMeloni e la manovra "delirio". Bozze, testi mai letti, liti Salvini-Tajani sulle banche. La premier: "Non facciamoci del male" - Tajani scopre tasse sugli affitti brevi, Salvini minaccia ancora le banche. Segnala ilfoglio.it

manovra tajani gela salviniSalvini e Tajani divisi su banche e affitti brevi, Manovra ad alta tensione - La nuova Legge di Bilancio accende lo scontro nel governo, con Salvini e Tajani divisi su banche e affitti brevi, tra trattative e correzioni al Ministero dell’Economia ... Secondo quifinanza.it

Manovra, Tajani e Salvini dichiarano guerra all’aumento della tassa sugli affitti: “Non lo votiamo, la norma va cambiata” - I vicepremier si oppongono all'aumento della cedolare secca al 26% sugli affitti brevi previsto nella legge di bilancio ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Tajani Gela Salvini