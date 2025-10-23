Manovra Tajani | FI non voterà norma affitti brevi e dividendi
“La manovra viene approvata dal Parlamento, quindi in Parlamento Forza Italia non voterà la norma che prevede l’ aumento delle tasse sugli affitti brevi e mi pare ci sia una maggioranza tale da poter cancellare questa decisione. Così come credo che si debba correggere la parte che riguarda i dividendi, assolutamente da cancellare per quanto ci riguarda”. Questo quanto dichiarato da Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervistato a margine della riunione svoltasi in Prefettura di Napoli sulle attività del comitato “Napoli 2500”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
