“La manovra viene approvata dal Parlamento, quindi in Parlamento Forza Italia non voterà la norma che prevede l’ aumento delle tasse sugli affitti brevi e mi pare ci sia una maggioranza tale da poter cancellare questa decisione. Così come credo che si debba correggere la parte che riguarda i dividendi, assolutamente da cancellare per quanto ci riguarda”. Questo quanto dichiarato da Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervistato a margine della riunione svoltasi in Prefettura di Napoli sulle attività del comitato “Napoli 2500”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manovra, Tajani: "FI non voterà norma affitti brevi e dividendi"