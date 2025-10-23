Manovra Tajani ancora contro la norma sugli affitti brevi | Non la voteremo Decide la politica non i grand commis
“Mi pare che a volte ci sia qualche grand commis al ministero delle Finanze che ha voglia di punire, reintegrare le tasse. Ma decide la politica, non i grand commis “. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani torna a scagliarsi contro l’ aumento della tassazione sugli affitti brevi previsto nel ddl di bilancio, che tornerà al 26% senza più la riduzione al 21% introdotta lo scorso anno. Dopo le polemiche di Tajani e dell’altro vicepremier, il segretario leghista Matteo Salvini, la misura è stata leggermente rivista: non riguarderà chi affitta da privato a privato, senza appoggiarsi a intermediari o piattaforme come Airbnb o Booking. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
