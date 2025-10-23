Manovra tagli a metro di Roma e Milano

18.30 Un taglio di 50 milioni, nel 2026, per la linea C della metropolitana di Roma, di 15 milioni per la linea M4 della metro di Milano e di altri 15 per il progetto di estensione della rete di trasporto rapido tra Afragola e la metropolitana di Napoli. E' quanto prevede la Manovra, trasmessa in Senato, come si evince dalle tabelle allegate al testo. Definanziati anche il Fondo per la mobilità sostenibile e le ciclovie urbane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it