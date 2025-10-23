Manovra | Silvestro FI ' Afragola nodo strategico Tajani difende futuro Campania'
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Antonio Tajani ha detto una cosa sacrosanta: Afragola non si tocca. Tagliare i fondi a una stazione che rappresenta il cuore delle connessioni del Mezzogiorno sarebbe un errore politico, economico e strategico”. Così il senatore Francesco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia Napoli. “Afragola è molto più di una fermata dell'alta velocità: è un hub moderno, un punto di snodo per la mobilità e per lo sviluppo dell'area metropolitana. Difenderla significa difendere la Campania e il diritto del Sud a essere collegato, competitivo e protagonista della crescita nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Manovra 2026 Aumentano gli stipendi di infermieri e medici. Ecco di quanto: https://fanpa.ge/jVgFZ - facebook.com Vai su Facebook
Manovra: Silvestro (FI), 'Afragola nodo strategico, Tajani difende futuro Campania' - “Antonio Tajani ha detto una cosa sacrosanta: Afragola non si tocca. iltempo.it scrive
La manovra taglia i finanziamenti alla linea Afragola- Metrò di Napoli - Ci saranno 15 milioni di euro in meno per il trasporto su ferro: sforbiciata anche ai fondi per l'acquisto di nuovi treni ... rainews.it scrive
Manovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: le misure allo studio del governo Meloni - Si avvicina la fine della pausa estiva, e con essa iniziano anche le prime voci e indiscrezioni su cosa conterrà la Legge di Bilancio per il prossimo anno del governo Meloni. Scrive tg24.sky.it