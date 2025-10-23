Come sempre avviene nelle ultime settimane dell’anno, il balletto delle cifre caratterizza la fase prodromica all’approvazione della Finanziaria: quella del 2026, per quanto riguarda il settore cinematografico e audiovisivo, si annuncia foriera di tagli crudeli e ferite profonde, se è vero che il governo intende ridurre da 696 a 550 milioni di euro la dotazione annuale del Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo. E i 550 milioni del 2026 andrebbero a scendere a 500 nell’anno 2027: la riduzione, rispetto alla dotazione attuale, sarebbe quindi rispettivamente del 21% l’anno prossimo e del 28% per il 2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, si annunciano tagli crudeli per il settore cine-audiovisivo ma non se ne capisce la logica