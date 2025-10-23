Manovra | Schlein ' Tajani e Salvini litigano mentre Meloni si nasconde spettacolo pietoso'
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Pare che i due vicepremier Tajani e Salvini abbiano votato in Consiglio dei ministri una manovra a loro insaputa". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Uno lo accusa di tagli alla metro C di Roma, l'altro di dire falsità. Ma dov'erano, i due, quando si è svolto il Consiglio dei ministri per approvare la manovra? Scoprono solo ora nuovi tagli e nuove tasse, misure sulle quali litigano di continuo fra di loro mentre Giorgia Meloni si nasconde e spera che nessuno si accorga della manovra mentre lei attacca le opposizioni. Uno spettacolo pietoso. E gli unici a pagarne le spese sono gli italiani". 🔗 Leggi su Iltempo.it
