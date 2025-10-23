Manovra | Romeo ' su affitti brevi nostro emendamento per rimettere le cose a posto'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Io penso che qualsiasi manovra, rispetto a come esce dal governo, possa essere migliorabile e il Parlamento può migliorarla. Ci sono dei cambiamenti e interventi che si possono fare e avremo il tempo di poterne discutere. Sugli affitti brevi sicuramente ci sarà un nostro emendamento che cercherà di rimettere le cose a posto". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, intervenendo a Start su Sky TG24. "Effettivamente è saltata la stretta - prosegue - ma nel momento in cui si dice che sale la tassazione per tutti quelli che usano intermediari alla fine vorrebbe comunque dire coinvolgere il 90% e questo non ci soddisfa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

