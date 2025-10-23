Manovra Pensioni 2026 | tutte le novità da aumento età Ape social e addio a Quota 103

Pensionipertutti.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manovra 2026 introduce importanti cambiamenti nel sistema previdenziale italiano. Il Governo Meloni sceglie una via intermedia tra rigore e flessibilità: nessuna cancellazione della legge Fornero, ma un progressivo aumento dell’età pensionabile a partire dal 2027. Una scelta dettata dalla necessità di contenere i costi per lo Stato, che secondo il Tesoro sarebbero aumentati di oltre 3 miliardi di euro se fosse stato bloccato del tutto l’adeguamento alla speranza di vita. In pratica, per alcuni lavoratori l’uscita dal lavoro resterà invariata, mentre per altri il traguardo della pensione si sposterà in avanti di qualche mese. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

manovra pensioni 2026 tutteManovra di bilancio 2026: Irpef, pensioni, bonus. Tutte le misure, punto per punto (il Testo ufficiale in PDF) - Approvata dal governo, nella tarda mattinata del 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni. Scrive leggioggi.it

manovra pensioni 2026 tutteManovra 2026, tutte le novità su tasse, pensioni, affitti brevi e congedi familiari - Tassazione agevolata al 15% su straordinari e festivi, aliquota al 5% per gli aumenti salariali nel 2026 per i redditi fino a 28mila euro. Riporta msn.com

manovra pensioni 2026 tutteManovra 2026: pensioni minime, Irpef, Rottamazione in 54 rate, Isee e Carta Valore per i diplomati. La bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Pensioni 2026 Tutte