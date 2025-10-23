Manovra Pensioni 2026 | tutte le novità da aumento età Ape social e addio a Quota 103

La Manovra 2026 introduce importanti cambiamenti nel sistema previdenziale italiano. Il Governo Meloni sceglie una via intermedia tra rigore e flessibilità: nessuna cancellazione della legge Fornero, ma un progressivo aumento dell’età pensionabile a partire dal 2027. Una scelta dettata dalla necessità di contenere i costi per lo Stato, che secondo il Tesoro sarebbero aumentati di oltre 3 miliardi di euro se fosse stato bloccato del tutto l’adeguamento alla speranza di vita. In pratica, per alcuni lavoratori l’uscita dal lavoro resterà invariata, mentre per altri il traguardo della pensione si sposterà in avanti di qualche mese. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it