Manovra Pensioni 2026 | tutte le novità da aumento età Ape social e addio a Quota 103
La Manovra 2026 introduce importanti cambiamenti nel sistema previdenziale italiano. Il Governo Meloni sceglie una via intermedia tra rigore e flessibilità: nessuna cancellazione della legge Fornero, ma un progressivo aumento dell’età pensionabile a partire dal 2027. Una scelta dettata dalla necessità di contenere i costi per lo Stato, che secondo il Tesoro sarebbero aumentati di oltre 3 miliardi di euro se fosse stato bloccato del tutto l’adeguamento alla speranza di vita. In pratica, per alcuni lavoratori l’uscita dal lavoro resterà invariata, mentre per altri il traguardo della pensione si sposterà in avanti di qualche mese. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
Nella nuova manovra economica arrivano importanti novità sulle pensioni. Cambiano i requisiti per lasciare il lavoro e sono previsti aumenti sugli assegni, ma non per tutti. - facebook.com Vai su Facebook
In manovra più risorse sulle pensioni che per le imprese. Ma Confindustria ringrazia senza aver fatto bene i conti. "Le nostre richieste sono state ascoltate”, dice il presidente Orsini. Ma i numeri del Dpb non giustificano l'entusiasmo. Di @LucianoCapone - X Vai su X
Manovra di bilancio 2026: Irpef, pensioni, bonus. Tutte le misure, punto per punto (il Testo ufficiale in PDF) - Approvata dal governo, nella tarda mattinata del 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni. Scrive leggioggi.it
Manovra 2026, tutte le novità su tasse, pensioni, affitti brevi e congedi familiari - Tassazione agevolata al 15% su straordinari e festivi, aliquota al 5% per gli aumenti salariali nel 2026 per i redditi fino a 28mila euro. Riporta msn.com
Manovra 2026: pensioni minime, Irpef, Rottamazione in 54 rate, Isee e Carta Valore per i diplomati. La bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Si legge su msn.com