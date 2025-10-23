Manovra | Orfini Pd ' tagli al cinema disastro industriale a rischio lavoratori e cultura'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “I tagli al Fondo per il cinema e l'audiovisivo previsti nella manovra, 150 milioni in meno nel 2026 e 200 nel 2027, rappresentano un disastro industriale. Il settore non può reggere un colpo di questa portata, dopo due anni di difficoltà dovuti al pasticcio sul tax credit. Migliaia di imprese e lavoratori rischiano di non farcela, e con loro un pezzo importante della produzione culturale del Paese”. Così il deputato dem Matteo Orfini, componente della commissione Cultura. “Con questi tagli – prosegue – si indebolisce una filiera che genera ricchezza e occupazione per oltre 180mila persone e che ha saputo portare la qualità del cinema e delle serie italiane sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

