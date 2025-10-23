Manovra | Orfini Pd ' tagli al cinema disastro industriale a rischio lavoratori e cultura'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “I tagli al Fondo per il cinema e l'audiovisivo previsti nella manovra, 150 milioni in meno nel 2026 e 200 nel 2027, rappresentano un disastro industriale. Il settore non può reggere un colpo di questa portata, dopo due anni di difficoltà dovuti al pasticcio sul tax credit. Migliaia di imprese e lavoratori rischiano di non farcela, e con loro un pezzo importante della produzione culturale del Paese”. Così il deputato dem Matteo Orfini, componente della commissione Cultura. “Con questi tagli – prosegue – si indebolisce una filiera che genera ricchezza e occupazione per oltre 180mila persone e che ha saputo portare la qualità del cinema e delle serie italiane sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Orfini (Pd), 'tagli al cinema disastro industriale, a rischio lavoratori e cultura'

Scopri altri approfondimenti

In manovra più risorse sulle pensioni che per le imprese. Ma Confindustria ringrazia senza aver fatto bene i conti. "Le nostre richieste sono state ascoltate”, dice il presidente Orsini. Ma i numeri del Dpb non giustificano l'entusiasmo. Di @LucianoCapone - X Vai su X

I tagli in Manovra finanziaria si trasformeranno in tante tasse occulte. Chi pagherà? Sempre gli stessi. #GiorgiaMeloni #manovrafinanziaria #AlleanzaVerdiSinistra #dimartedi - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Orfini (Pd), 'tagli al cinema disastro industriale, a rischio lavoratori e cultura' - “I tagli al Fondo per il cinema e l'audiovisivo previsti nella manovra, 150 milioni in meno nel 2026 e 200 nel 2027, ... Da iltempo.it

Manovra: Pd, 'taglio al cinema insostenibile, Giuli liquidatore fallimentare su mandato Meloni' - "Ancora una volta, la cultura viene trattata dal Governo come un costo da tagliare, non come un investimento per il futuro del Paese. Da msn.com

Manovra: Orfini, 'con nuovi tagli a rischio tenuta cinema e audiovisivo' - "Con la nuova Legge di Bilancio il governo Meloni e il ministro Giuli infliggono un altro colpo durissimo al cinema e all’audiovisivo italiani. Segnala msn.com