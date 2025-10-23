Manovra | Molinari Lega ' è prudente rispetta parametri Ue senza aumentare tasse'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "È una manovra molto prudente che deve rispondere all'esigenza di rispettare le nuove regole del Patto di stabilità. Abbiamo avuto gli anni post-Covid in cui erano stati tolti i vincoli di bilancio, ma questi sono tornati e l'obiettivo del governo è rientrare nel rapporto e anticipare al 3%, quindi rientrare nei parametri chiesti dall'Europa già con la manovra di quest'anno. È una manovra che dimostra che si può essere prudenti, mantenere in buono stato i conti pubblici senza aumentare le tasse o fare dei tagli". Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, intervenendo a Ping Pong su Rai Radio1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

