Manovra | Misiani Pd ' nella maggioranza è tutti contro tutti legge debole e raffazzonata'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sulla manovra di bilancio è ormai tutti contro tutti nella maggioranza. I nodi si moltiplicano di giorno in giorno: dal contributo ‘spintaneo' imposto alle banche, alla tassazione maggiorata sugli affitti brevi — figlia di nessuno ma viva e vegeta nel testo bollinato — fino alla stangata sui dividendi che non piace a Tajani e ai fondi per le metropolitane di Milano e Roma tagliati sotto il naso di Salvini. E non è finita qui: altre sorprese verranno fuori nei prossimi giorni.” Lo dichiara Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico. “È la conferma che questa manovra è debole, confusa e priva di visione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

