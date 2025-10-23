Manovra | Marton M5s ' Crosetto dia spiegazioni su acquisto armi Usa per Kiev'
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Dal governo non è arrivata nessuna smentita alle notizie di stampa sulla decisione di aderire al meccanismo Nato di acquisto di armi americane da consegnare poi all'Ucraina. A luglio il governo aveva scelto di non seguire Germania e altri Paesi nordeuropei nell'iniziativa ‘Prioritised Ukraine Requirements List' (Purl) con cui Trump ha imposto agli europei di farsi carico del sostegno militare a Kiev a vantaggio dell'industria bellica americana. All'ultimo vertice dei ministri della Difesa Nato, lo scorso 15 ottobre, il ministro Crosetto avrebbe invece comunicato la disponibilità dell'Italia a finanziare il prossimo pacchetto da mezzo miliardo di dollari per l'acquisto di Patriot e altri sistemi d'arma Made in Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
