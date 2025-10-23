Manovra Marandola Aidp | Bene su detassazione buoni pasto spinta a welfare

(Adnkronos) – “Questo intervento va nella direzione giusta: rafforzare strumenti di welfare diffusi e inclusivi, capaci di incidere positivamente sul potere d’acquisto dei lavoratori e di sostenere la qualità della vita. I buoni pasto rappresentano uno dei benefit più apprezzati e utilizzati in Italia, con effetti concreti sulla motivazione e sul senso di appartenenza". Così, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Salari detassati anche nella Pa, ecco le misure della manovra Sulle pensioni interventi da 3 miliardi in 3 anni. Nella gara delle coperture la rimodulazione Pnrr (5 miliardi) supera le banche (4,5) Un interessante articolo di Marco Mobili e Gianni Trovati su #IlSo - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Marandola (Aidp): "Bene su detassazione buoni pasto, spinta a welfare" - Così, con Adnkronos/Labitalia, Matilde Marandola, presidente dell’Associazione italiana per la direzione del personale (Aidp) esprime "vivo apprezzamento" per la decisione del governo di innalzare, ... adnkronos.com scrive

Manovra: Gros-Pietro, siamo abituati a contribuire, bene politiche governo - 'Noi siamo abituati, e lo facciamo sempre, a finanziare e contribuire al sistema generale. Da borsaitaliana.it

Manovra: Orsini, se non si mette industria al centro non si vuole bene al Paese - 'Io ricordo, e lo voglio ricordare in maniera chiara, che il welfare di questo Paese si sostiene all'80% sulle imprese e sull'industria. Come scrive borsaitaliana.it