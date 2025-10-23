Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Il ministro Ciriani, come la premier Meloni, approccia la miserevole Legge di bilancio rispolverando il Superbonus, peraltro utilizzato anche da questo Governo, in funzione di Superalibi per lo squallore degli interventi messi in campo dall'Esecutivo". Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato. "Le baggianate di Ciriani, come quelle della premier, hanno del resto il solito scopo di distogliere l'attenzione da una manovra umiliante per il Paese, a impatto nullo sulla crescita, che proietta l'Italia verso nuovi record di pressione fiscale, che attua un ridicolo taglietto Irpef e che soprattutto fa una micidiale austerità non per senso di responsabilità, come amano millantare dal Governo, ma solo per prepararsi a spendere una valanga di soldi in più in difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: M5s, 'da Ciriani baggianate per coprire valanga spese militari'