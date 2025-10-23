Manovra l’opposizione prende fisco per fiaschi | le tasse calano il 70% degli italiani approva il taglio dell’Irpef fino a 50mila euro
Se dal suo pulpito la sinistra, quella che anche quest’anno, come fosse la Befana, propone in dote la sua bella patrimoniale, arrivano critiche sulle politiche fiscali del governo, vuol dire che la situazione, come direbbe Mao, è ottima. E che la strada è quella giusta. All’indomani dell’arrivo al Senato della legge di bilancio, che propone sul piano fiscale un taglio deciso all’aliquota intermedia con un risparmio annunciato di 210 euro medi, la sensazione è che tra i professionisti italiani, v edi le dichiarazioni dei commercialisti, e tra la gente comune, quella manovrina fiscale nella manovra sia stata apprezzata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
