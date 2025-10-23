Manovra la ‘host’ Pascale | Tassa su affitti brevi atroce privilegiati gli albergatori

La tassa sugli affitti brevi in manovra è “atroce. Non premia assolutamente il privato, non premia le nuove generazioni di business e di imprese”. A dirlo a LaPresse è Francesca Pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi conduce un’attività da ‘host’ a Firenze. “Si fa ancora una volta affidamento allo Stato e poi si privilegia – aggiunge – la categoria degli albergatori, sfruttando il fatto che c’è l’ overtourism. Ma com’è possibile che si rifiuti e si definisca un problema il turismo? Ben vengano. Io credo che le città dovrebbero avere un’evoluzione anche sul piano urbanistico”. Pascale: “Il problema non è il turismo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

