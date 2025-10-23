Manovra la ‘host’ Francesca Pascale | La tassa sugli affitti brevi è atroce
La tassa sugli affitti brevi in manovra è “atroce. Non premia assolutamente il privato, non premia le nuove generazioni di business e di imprese”. A dirlo a LaPresse è Francesca Pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi conduce un’attività da ‘host’ a Firenze. “Si fa ancora una volta affidamento allo Stato e poi si privilegia – aggiunge – la categoria degli albergatori, sfruttando il fatto che c’è l’ overtourism. Ma com’è possibile che si rifiuti e si definisca un problema il turismo? Ben vengano. Io credo che le città dovrebbero avere un’evoluzione anche sul piano urbanistico”. Francesca Pascale: “Il problema non è il turismo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
"Si tratta di una manovra responsabile e prudente" Riccardo Molinari a #4disera - X Vai su X
#Manovra: su aumento tasse casa in FI distratti Sono singolari, per non dire grotteschi, i malumori del lunedi' mattina di Forza Italia sull'aumento della cedolare secca al 26% sugli affitti brevi. E' evidente che nel partito di Tajani ci sono tanti distratti della domen - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Pascale: "Spiavo il cellulare di Berlusconi, era un disastro. Ma lui diceva: oltre i mille chilometri non è tradimento" - "Io spiavo il cellulare di Silvio Berlusconi per vedere se qualcuno gli scriveva. Riporta huffingtonpost.it
Francesca Pascale: "Spiavo il cellulare di Berlusconi, volevo farlo pedinare" - "Io spiavo il cellulare di Silvio Berlusconi per vedere se qualcuno gli scriveva. Segnala adnkronos.com
Francesca Pascale: «Spiavo il cellulare di Berlusconi e volevo farlo pedinare. Ma lui dava sempre la colpa a me» - Francesca Pascale ha parlato della sua relazione con Silvio Berlusconi a "Maschio Selvaggio", il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Rai Radio2. Scrive ilmessaggero.it