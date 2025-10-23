Manovra Gimbe | Ai sanitari le briciole ma il governo investe in difesa I medici del settore pubblico in stato di agitazione

“Nonostante gli annunci e le cifre altisonanti, la legge di bilancio delude le legittime aspettative di professionisti sanitari e cittadini, oggi alle prese con un servizio nazionale che fatica sempre più a rispondere ai bisogni di salute della popolazione”. La denuncia arriva dalla fondazione Gimbe, importante ente di ricerca in ambito scientifico-sanitario, che come ogni anno ha analizzato gli stanziamenti previsti dalla manovra per il comparto. Il “ boom di risorse “, vantato dal governo, spiega il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, riguarda infatti “solo il 2026, quando il Fondo sanitario nazionale (l’insieme delle risorse destinate alla sanità, ndr ) aumenta di 6,6 miliardi, di cui quasi due terzi derivano da stanziamenti precedenti e destinati ai rinnovi contrattuali del personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Gimbe: “Ai sanitari le briciole, ma il governo investe in difesa”. I medici del settore pubblico in stato di agitazione

Altre letture consigliate

#Manovra. “Alla #Sanità 8 miliardi in tre anni, ma il Ssn resta in crisi. Fondo al 5,9% del Pil, briciole per i professionisti e gap da 6,8 miliardi”. Il rapporto di @GIMBE https://quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=132845… - X Vai su X

Nel Consiglio dei Ministri tenutosi martedì 14 ottobre non si è parlato di Manovra, ma del Documento programmatico di bilancio (Dpb). In questo documento vengono impegnati 12 miliardi di euro per le spese militari, ma si tratta di raggiungere il 2,5% del Pil e - facebook.com Vai su Facebook

Sanità, Gimbe boccia la Manovra 2026: “Per infermieri e medici solo briciole” - La fondazione Gimbe ha analizzato la legge di bilancio 2026, che "delude le aspettative", perché la percentuale di Pil investita in sanità ... fanpage.it scrive

Manovra. “Alla Sanità 8 miliardi in tre anni, ma il Ssn resta in crisi. Fondo al 5,9% del Pil, briciole per i professionisti e gap da 6,8 miliardi”. Il rapporto di Gimbe - Secondo il disegno di Legge di Bilancio 2026, il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) raggiungerà € 143,1 miliardi nel 2026, € 144,1 miliardi nel 2027 e € 145 miliardi nel 2028. Secondo quotidianosanita.it

Personale sanitario, Gimbe: risorse insufficienti nella manovra 2026. Serve un piano strutturale - Nell’analisi della Fondazione GIMBE sulla manovra sanitaria 2026, emerge la criticità del personale: fondi in aumento ma inadeguati rispetto al fabbisogno ... Segnala doctor33.it