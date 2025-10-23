Manovra Donzelli FdI | Avremmo potuto fare di più ma dobbiamo pagare 40 mld del superbonus – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Non si può fare tutto. Noi abbiamo fatto una finanziaria inferiore ai 20 miliardi, ma ricordo che ci sono 40 miliardi, solo del 2026, ancora, dei costi del superbonus. e dei disastri precedenti. Avremmo potuto fare, non tutto, ma molto di più, se non avessimo ancora questa eredità" così il deputato Donzelli di FdI. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Meloni: Dal secondo figlio l'asilo sarà gratis... Roccella: Confermato in manovra, l'asilo gratis dopo il secondo figlio... Donzelli: Abbiamo fatto quello che la sinistra nn ha mai fatto, l'asilo gratis dopo il secondo figlio... Pubblicata la manovra: L'ASILO NON SARÀ - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni #Donzelli (#FdI): “Giorgia Meloni è andata via per partecipare al funerale dei tre carabinieri uccisi in Veneto. Vergognati!” @ultimora_pol - X Vai su X

Manovra, Donzelli (FdI): "Avremmo potuto fare di più, ma dobbiamo pagare 40 mld del superbonus" - Noi abbiamo fatto una finanziaria inferiore ai 20 miliardi, ma ricordo che ci sono 40 miliardi, solo del 2026, ancora, dei costi del superbonus. Riporta ilgiornale.it

Manovra, Donzelli (FdI): "Avremmo potuto fare di più, ma dobbiamo pagare 40 mld del superbonus" – Il video - Noi abbiamo fatto una finanziaria inferiore ai 20 miliardi, ma ricordo che ci sono 40 miliardi, solo del 2026, ancora, dei costi del super ... Come scrive msn.com

Manovra 2026 approvata in Cdm: Meloni: “Non c’è tassa su extraprofitti banche” - La Manovra 2026 è stata approvata in Cdm: ecco le ultime notizie e novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di bilancio e gli aggiornamenti ... Segnala fanpage.it