Manovra di bilancio 2026 | Irpef pensioni bonus Tutte le misure punto per punto il Testo ufficiale in PDF

Approvata dal governo il 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni, è stata finanziata con soli 18,7 miliardi. Nel provvedimento si è puntato a mantenere alta la credibilità e stabilità dei conti, tenendo un deficit molto basso. Anzi, non c’è deficit per il 2026. Il DDL, salito ora a 154 articoli, è passato sotto la lente della Ragioneria di Stato che ne ha bollinato il testo. Resta ora solo l’approdo in Parlamento per la discussione e la successiva approvazione entro il 31 dicembre 2025. Fulcro dell’impianto della Legge è il taglio dell’Irpef, con la seconda aliquota che scende dal 35 al 33% dal 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

