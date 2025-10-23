Manovra dagli affitti brevi alla rottamazione | ecco chi vince e chi perde

Si salvano solo le locazioni turistiche senza intermediari. Sanatoria delle cartelle esattoriali, il nodo esclusi. Beffati i medici pensionati. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Manovra, dagli affitti brevi alla rottamazione: ecco chi vince e chi perde

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manovra, dagli affitti brevi alla rottamazione: ecco chi vince e chi perde - X Vai su X

Manovra di bilancio, nel testo bollinato dalla Ragioneria - che sale a 154 articoli - cambia la misura che innalzava al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi - facebook.com Vai su Facebook

Affitti brevi, come cambia la norma sull’extra tassa per chi si affida alle piattaforme come Airbnb - Nell'ultima versione della manovra economica 2026 cambia la tassa sugli affitti brevi: la cedolare secca sale al 26% anche per la prima casa, per chi si ... Secondo fanpage.it

Manovra 2026, da affitti brevi a cinema: novità nel testo bollinato da Ragioneria di Stato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, da affitti brevi a cinema: novità nel testo bollinato da Ragioneria di Stato ... Scrive tg24.sky.it

Irpef, taglio per 13,6 milioni di italiani. Affitti brevi, rottamazione e pensioni minime, tutte le misure nella manovra bollinata - Il disegno di legge è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Scrive ilmessaggero.it