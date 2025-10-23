Manovra | Ciriani ' Conte? Scriva libro su quanto ci è costato superbonus'
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Non ho letto il libro di Conte, ho letture più interessanti da fare. Non c'è nessun aumento delle tasse. Se Conte ci spiega come si fanno a recuperare centinaia di miliardi di euro, il buco che ha prodotto il superbonus, la voragine nei conti pubblici, se ce lo spiega noi siamo contenti, anziché scrivere i libri sulle tasse". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a margine di una conferenza stampa alla Camera sulla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. "Scriva un libro su quanti soldi abbiamo speso sul superbonus e quanto è costato alla casse dello Stato - prosegue - quanto è stato utile e intelligente dire agli italiani che si può avere tutto gratuitamente, perché tanto pagherà qualcuno che non si capisce chi sia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
In diretta dalla Camera dei Deputati Davide Faraone interroga il Ministro Ciriani sulle recenti affermazioni contenute in un video diffuso tramite i canali social del Presidente Trump sugli intendimenti del Governo italiano in materia di difesa e sicurezza internazi - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, appello bipartisan di Conte - Il leader del M5S Conte lancia un appello a maggioranza e opposizione per quattro "misure straordinarie" da inserire in Manovra per fronteggiare un situazione economica e sociale "di emergenza": "un ... Come scrive rainews.it
Manovra, Conte: "Indignato da frottole Meloni su sanità" - (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 “Sono sinceramente indignato: sentire un presidente del Consiglio che mente su una questione così fondamentale come la sanità, l’abbiamo sentita anche sugli extra ... Si legge su affaritaliani.it
Conte lancia un appello bipartisan su 4 misure in manovra - Giuseppe Conte lancia un appello a maggioranza e opposizione per quattro "misure straordinarie" da inserire in manovra per fronteggiare una situazione economica e sociale "di emergenza": "un maxi ... Come scrive quotidiano.net