Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Non ho letto il libro di Conte, ho letture più interessanti da fare. Non c'è nessun aumento delle tasse. Se Conte ci spiega come si fanno a recuperare centinaia di miliardi di euro, il buco che ha prodotto il superbonus, la voragine nei conti pubblici, se ce lo spiega noi siamo contenti, anziché scrivere i libri sulle tasse". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a margine di una conferenza stampa alla Camera sulla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. "Scriva un libro su quanti soldi abbiamo speso sul superbonus e quanto è costato alla casse dello Stato - prosegue - quanto è stato utile e intelligente dire agli italiani che si può avere tutto gratuitamente, perché tanto pagherà qualcuno che non si capisce chi sia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Ciriani, 'Conte? Scriva libro su quanto ci è costato superbonus'