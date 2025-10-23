Manovra | Ciriani ' Conte? Scriva libro su quanto ci è costato superbonus'

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Non ho letto il libro di Conte, ho letture più interessanti da fare. Non c'è nessun aumento delle tasse. Se Conte ci spiega come si fanno a recuperare centinaia di miliardi di euro, il buco che ha prodotto il superbonus, la voragine nei conti pubblici, se ce lo spiega noi siamo contenti, anziché scrivere i libri sulle tasse". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a margine di una conferenza stampa alla Camera sulla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. "Scriva un libro su quanti soldi abbiamo speso sul superbonus e quanto è costato alla casse dello Stato - prosegue - quanto è stato utile e intelligente dire agli italiani che si può avere tutto gratuitamente, perché tanto pagherà qualcuno che non si capisce chi sia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra ciriani conte scriva libro su quanto ci 232 costato superbonus

© Iltempo.it - Manovra: Ciriani, 'Conte? Scriva libro su quanto ci è costato superbonus'

News recenti che potrebbero piacerti

Manovra, appello bipartisan di Conte - Il leader del M5S Conte lancia un appello a maggioranza e opposizione per quattro "misure straordinarie" da inserire in Manovra per fronteggiare un situazione economica e sociale "di emergenza": "un ... Come scrive rainews.it

Manovra, Conte: "Indignato da frottole Meloni su sanità" - (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 “Sono sinceramente indignato: sentire un presidente del Consiglio che mente su una questione così fondamentale come la sanità, l’abbiamo sentita anche sugli extra ... Si legge su affaritaliani.it

Conte lancia un appello bipartisan su 4 misure in manovra - Giuseppe Conte lancia un appello a maggioranza e opposizione per quattro "misure straordinarie" da inserire in manovra per fronteggiare una situazione economica e sociale "di emergenza": "un maxi ... Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Manovra Ciriani Conte Scriva