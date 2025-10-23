Roma, 23 ottobre 2025 – La Manovra arriva in Parlamento “bollinata” dalla Ragioneria generale dello Stato e con il viatico di Giorgia Meloni che si dichiara “fiera” del provvedimento e del ministro Giancarlo Giorgetti. Ma l’approdo in aula del pacchetto di finanza pubblica non è per questo indolore: la modifica della norma sugli affitti brevi finisce per scontentare di nuovo tutti, dalle associazioni di categoria a Forza Italia e a Lega che annunciano emendamenti a raffica contro l’ultima soluzione. Ma non va meglio sul fronte delle banche: la miriade di interventi di prelievo è confermata, ma anche in questo caso gli azzurri di Antonio Tajani restano sulle barricare e il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, avvisa: “Le banche sono l’anello connettivo e hanno bisogno di maggior rispetto, normalmente da parte di ciascuno e devono fare il loro lavoro con un totale clima di serenità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manovra, c’è il testo definitivo: fine di Quota 103 e Opzione Donna