Manovra c’è il testo definitivo | fine di Quota 103 e Opzione Donna

Quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 ottobre 2025 – La Manovra arriva in Parlamento “bollinata” dalla Ragioneria generale dello Stato e con il viatico di Giorgia Meloni che si dichiara “fiera” del provvedimento e del ministro Giancarlo Giorgetti. Ma l’approdo in aula del pacchetto di finanza pubblica non è per questo indolore: la modifica della norma sugli affitti brevi finisce per scontentare di nuovo tutti, dalle associazioni di categoria a Forza Italia e a Lega che annunciano emendamenti a raffica contro l’ultima soluzione. Ma non va meglio sul fronte delle banche: la miriade di interventi di prelievo è confermata, ma anche in questo caso gli azzurri di Antonio Tajani restano sulle barricare e il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, avvisa: “Le banche sono l’anello connettivo e hanno bisogno di maggior rispetto, normalmente da parte di ciascuno e devono fare il loro lavoro con un totale clima di serenità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

manovra c8217232 il testo definitivo fine di quota 103 e opzione donna

© Quotidiano.net - Manovra, c’è il testo definitivo: fine di Quota 103 e Opzione Donna

Altre letture consigliate

manovra c8217232 testo definitivoManovra, il testo bollinato spiana l'accordo con le banche: interessi passivi "una tantum" e svalutazione crediti rinviata al 2027 - Abi ha prodotto le due modifiche al testo sulla manovra, favorite dal vertice di ieri sera fra il governo e Palazzo Altieri - Scrive msn.com

manovra c8217232 testo definitivoManovra: ecco il testo integrale bollinato dalla Ragioneria di Stato in anteprima assoluta su Affaritaliani - In anteprima assoluta su Affaritaliani il testo integrale della Legge di Bilancio bollinata dalla Ragioneria di Stato e inviata dal ministro dell'Econom ... Secondo affaritaliani.it

manovra c8217232 testo definitivoManovra 2026 in Pdf: il testo bollinato con le ultime correzioni - Confermate, con qualche aggiustamento, le misure sulle banche. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra C8217232 Testo Definitivo