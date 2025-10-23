Manovra | Braga ' solo austerità coperture incerte e nulla per industria e sviluppo'

Roma, 23 ott (Adnkronos) - "Ma quale governo della stabilità, quello Meloni è il governo dell'austerità: hanno presentato la manovra più piccola degli ultimi anni, con coperture incerte e senza misure per la crescita". Lo ha detto ad Agorà Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. "Litigano sugli affitti brevi, non hanno una strategia per lo sviluppo e mancano del tutto politiche industriali. Taglio delle tasse irrilevanti e pochi euro per le pensioni: quindi non sarà minimamente compensato l'aumento del carrello della spesa né i costi dell'energia che pesano su famiglie e imprese e che sono i più alti d'Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

