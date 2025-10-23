Manovra | Bordoni Lega ' sbagliato dire tagli a breve inaugurazione prime due stazioni Metro C'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "L'impegno della Lega al Governo e del ministro Salvini sono stati determinanti per sbloccare i fondi necessari alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere, a partire dalla Metro C su cui non ci sarà nessun taglio così com'è stato detto in maniera assolutamente imprecisa, ma solo una rimodulazione di risorse. Ricordo a tutti che se non fosse stato per il ministro Salvini, che per primo ha creduto in questa occasione unica di sviluppo per la Capitale, oggi non staremmo nemmeno qui a parlarne". Così il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni. "Sulla Metro C di Roma non ci saranno passi indietro, nessun ripensamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Bordoni (Lega), 'sbagliato dire tagli, a breve inaugurazione prime due stazioni Metro C'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Manovra 2026 cambiano gli stipendi Più soldi in busta paga. Ecco chi vedrà gli aumenti - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Bordoni (Lega), 'sbagliato dire tagli, a breve inaugurazione prime due stazioni Metro C' - "L’impegno della Lega al Governo e del ministro Salvini sono stati determinanti per sbloccare i fondi necessari alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere, a parti ... Da msn.com

Manovra, Lega: dalle banche possibile contributo di 5 miliardi. Ma FI: mai tasse sugli extraprofitti - Botta e risposta tra Lega e Forza Italia sulla manovra e in particolare sugli extraprofitti. Scrive quotidiano.net

Manovra, Lega: dalle banche possibile contributo di 5 miliardi - In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese. Secondo notizie.tiscali.it