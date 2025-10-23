Manovra a difesa dei profitti verso un’economia di guerra

Cms.ilmanifesto.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La credibilità e la stabilità garantite dalla prossima legge di bilancio, di cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta «fiera» ieri al Senato nella discussione in vista . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

manovra a difesa dei profitti verso un8217economia di guerra

© Cms.ilmanifesto.it - Manovra a difesa dei profitti, verso un’economia di guerra

Scopri altri approfondimenti

manovra difesa profitti versoDurigon: “Manovra? Ora aziende alzino i salari”/ “Se Landini continua così, Lega al governo altri 10 anni” - Durigon (Lega), dalla manovra alla richiesta alle aziende: "Ora alzino i salari". Riporta ilsussidiario.net

manovra difesa profitti versoManovra, Meloni lascia la conferenza stampa: "Resta Giorgetti", e gli dice "In bocca al lupo" - Ritocco per le pensioni minime, aumenta l’età dell’uscita dal lavoro, bonus per le mamme lavoratrici da 40 a 60 euro ... Scrive lastampa.it

12 miliardi in Difesa, l’Italia si indebita con l’Ue: da dove arrivano i soldi - Giorgetti ha spiegato come sarà finanziata la spesa militare prevista dalla Manovra tra BTp e fondo Safe dell’Unione Europea. Lo riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Difesa Profitti Verso