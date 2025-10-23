Manovra 2026 | tutte le novità per famiglie imprese e lavoratori

Più tasse sugli affitti brevi, su gasolio e sigarette, riduzione dell’Irpef per il ceto medio, riforma dell’Isee e aumento del congedo parentale. Ecco alcune elle principali novità della Manovra 2026. La Legge di Bilancio da 18,7 miliardi di euro ha ricevuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato, la cosiddetta “bollinatura”, e comincia ora il suo iter parlamentare. Il testo è passato da 137 articoli presenti nella bozza a 154 licenziati alla fine. Da un lato, dunque, taglio dell’Irpef e detassazioni mirate, dall’altro aumento di alcune imposte su consumi e rendite. Affitti brevi: la cedolare al 21% solo senza intermediari. 🔗 Leggi su Panorama.it

