Manovra 2026 ritoccata la tassa sugli affitti brevi Giorgetti | Difficoltà per chi cerca casa

Cambia, di poco, la tassa sugli affitti brevi, con la cedolare secca al 21% solo se non ci si affida a portali online. È confermato l’intervento su banche e assicurazioni, così come la rottamazione con gli interessi al 4% per chi rateizza. Sulle pensioni l’ aumento di 12 euro delle minime riguarderà 1,1 milioni di beneficiari, non solo gli over 70, viene prorogata l’Ape sociale, ma non Opzione donne e Quota 103. Ci sono meno tagli per il cinema, 150 e non 190 milioni come previsto inizialmente. Arriva il “ bollino ” alla Manovra 2026, che così può essere trasmessa al Quirinale e poi al Parlamento: 154 articoli in totale che confermano l’impianto, con (pochi) ritocchi alle norme più ‘calde’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, ritoccata la tassa sugli affitti brevi. Giorgetti: “Difficoltà per chi cerca casa”

