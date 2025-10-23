Manifestazione a Roma anche la Cgil di Ferrara si mobilita | Tutte le nostre proposte respinte dal Governo
Anche la Cgil di Ferrara parteciperà alla manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro” che si svolgerà a Roma sabato 25 ottobre per chiedere l’aumento di salari e pensioni, per dire no al riarmo, per investire su sanità e scuola, per dire no alla precarietà e per una vera riforma fiscale. Il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SPI CGIL BASILICATA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA IL 25 OTTOBRE - X Vai su X
A #Roma, la manifestazione #VivalaStampaLibera, organizzata dai #5stelle in sostegno di #SigfridoRanucci, a cui hanno aderito partiti di entrambi gli schieramenti - facebook.com Vai su Facebook
Cgil, sabato manifestazione a Roma, 'Democrazia al lavoro' - Sabato prossimo, 25 ottobre, si terrà a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo "Democrazia al lavoro". Scrive ansa.it
Manovra, Cgil in piazza a Roma per la manifestazione nazionale ‘Democrazia al lavoro’ - Sabato prossimo, 25 ottobre, si terrà a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo "Democrazia al lavoro". Secondo ildiariodellavoro.it
Oltre mille dalla Sardegna per la manifestazione Cgil a Roma - Partiranno in oltre mille dalla Sardegna, già da domani, per partecipare alla mobilitazione nazionale dal titolo Democrazia al Lavoro, organizzata dalla Cgil sabato 25 a Roma, con l'obiettivo di cambi ... Riporta ansa.it