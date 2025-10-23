Mangiare una volta al giorno | quando semplificare la tavola può complicare la salute
M olti sognano di semplificare la giornata: lavoro, famiglia, impegni. E se bastasse un solo pasto al giorno per mangiare senza pensieri? L’approccio, noto come OMAD (“One Meal A Day”), è diventato un trend: in teoria elimina la suddivisione tra colazione, pranzo e cena e concentra l’alimentazione in una sola finestra. Ma dieta significa solo quantità e frequenza o anche ritmo, momento e qualità? Ecco che cosa ne pensa la scienza: i benefici che emergono, ma anche i limiti che non vanno ignorati. Perdere peso senza dieta: 4 regole rivoluzionarie X Mangiare solo una volta al giorno: che cosa significa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
