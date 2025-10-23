Mancato arresto di 26 anarchici Bianchi Fdi Sono delusa

“Non posso non nascondere il mio stupore e soprattutto la mia delusione nell’apprendere che, di fatto, chiunque possa sentirsi legittimato a deturpare e vandalizzare il nostro patrimonio storico-artistico”. Così Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La solita telefonata finta con la quale si informa la vittima che sua figlia rischiava l’arresto per il mancato pagamento di alcune bollette è costata a una 89enne la perdita di 10mila euro in contanti, più due anelli in oro del valore complessivo di circa 500 euro. - facebook.com Vai su Facebook

La Corte Penale Internazionale all'Italia "non ha ottemperato agli obblighi internazionali" per il mancato arresto di Almasri generale libico, accusato di crimini di guerra, omicidi, torture e stupri - X Vai su X

Danni al corteo, Procura chiede l'arresto di 26 anarchici. Il Gip dice no - La procura di Genova ha chiesto l'arresto per 26 persone, tra anarchici e studenti, che al corte del 5 maggio 2024 imbrattarono le facciate dei Palazzi dei Rolli in via Garibaldi, danneggiarono divers ... Lo riporta rainews.it