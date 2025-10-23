Mancato arresto di 26 anarchici Bianchi Fdi Sono delusa

Genovatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non posso non nascondere il mio stupore e soprattutto la mia delusione nell’apprendere che, di fatto, chiunque possa sentirsi legittimato a deturpare e vandalizzare il nostro patrimonio storico-artistico”. Così Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

mancato arresto 26 anarchiciDanni al corteo, Procura chiede l'arresto di 26 anarchici. Il Gip dice no - La procura di Genova ha chiesto l'arresto per 26 persone, tra anarchici e studenti, che al corte del 5 maggio 2024 imbrattarono le facciate dei Palazzi dei Rolli in via Garibaldi, danneggiarono divers ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Mancato Arresto 26 Anarchici