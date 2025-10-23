Mancano i processori | Volkswagen spegne Golf

Un'altra tegola sul settore automotive europeo. A farla piombare sullo storico impianto di Volkswagen, a Wolfsburg, è la crisi dei chip. Mercoledì prossimo il colosso tedesco dovrebbe infatti stoppare la produzione del suo modello di punta, la Golf. L'anticipazione arriva dalla Bild. Ricadute potrebbero riguardare anche i concorrenti di Mercedes e, in seguito, l'intero settore. All'origine del problema è il nuovo scontro tra Europa e Cina, l'Olanda nel caso specifico. Al centro c'è l'azienda produttrice di chip Nexperia, con sede a Eindhoven, sussidiaria della cinese Wingtech che ha deciso di prenderne il controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

