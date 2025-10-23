Manca manodopera qualificata Nuove strategie per ‘invogliare’ C’è chi assume con un premio

Le offerte di lavoro ci sono, nonostante la crisi che morde il distretto in particolare quello dell’ambito tessile, ma il personale da impiegare sta diventando sempre più raro. Una delle strade battute, per esempio da Confindustria Toscana Nord, è l’avvicinamento delle giovani generazioni al mondo della moda e del calzaturiero attraverso l’ìniziativa E’ di moda il mio futuro. Partendo quindi dalla formazione e dalla conoscenza dei giovani studenti della realtà produttiva del territorio. La carenza di manodopera qualificata è evidenziata anche dal ricorso ad alcuni incentivi che possano invogliare le persone a presentarsi per rispondere al mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

